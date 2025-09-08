Одесский суд наказал военного за убийство и грабеж

Судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

Киевский райсуд Одессы признал виновным военнослужащего в умышленном убийстве и грабеже, совершенных в феврале 2025 года. Мужчина полностью признал вину, его ждет реальный срок в тюрьме.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Военный ограбил ломбард и убил мужчину

Известно, что 4 февраля на рынке "Селянка" обвиняемый, отвлекая кассиршу ломбарда "Столичный", открыто украл с витрины золотые украшения. Общий ущерб — 99 491,45 грн.

Кроме того, меньше чем через неделю, по ул. Героев Крут в Одессе между обвиняемым и мужчиной вспыхнул конфликт. По версии суда, военный ударил оппонента стеклянной бутылкой и многократно бил ногами по голове и туловищу. От тяжелых повреждений шеи и головы потерпевший скончался на месте. В суде обвиняемый признал вину, и заявил, что сожалеет.

Какое наказание за убийство и грабеж

За грабеж мужчине назначили 7 лет заключения, а за убийство — 8 лет. По совокупности преступлений обвиняемому назначено 8 лет за решеткой.

