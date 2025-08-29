Видео
Главная Одесса В Одессе из окна многоэтажки выпал ребенок — детали происшествия

В Одессе из окна многоэтажки выпал ребенок — детали происшествия

Дата публикации 29 августа 2025 18:05
В Одессе ребенок 2 лет упал с 3 этажа дома - каким образом
Работники полиции. Фото иллюстративное: ГУНП

В Одессе ребенок 2 лет выпал из окна на пятом этаже жилого дома. Малыш получил травмы, сейчас он госпитализирован в одну из городских больниц.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Читайте также:

Подробности происшествия

Ребенок выпал из окна на улице Академика Филатова в Одессе. О травмировании и госпитализации малыша полицейским сообщили медики. На место происшествия направлены сотрудники ювенальной превенции и следственно-оперативная группа полиции.

Предварительно установлено, что жительница одной из соседних областей приехала с тремя малолетними детьми к подруге в гости, которая живет в квартире на третьем этаже дома. Когда мать отвлеклась из-за домашних дел, младшая малышка забралась на подоконник и выпала из окна.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента и решается вопрос о правовой квалификации.

Сообщение полиции. Фото: скриншот с сайта ГУНП

Напомним, недавно мы писали о том, как дерево жестоко убило подростка в Одесской области. А также о смерти ребенка в роддоме.

Одесса дети несчастный случай Новости Одессы окна
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
