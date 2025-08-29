В Одесі дитина 2 років впала з 3-го поверху будинку - яким чином

Працівники поліції. Фото ілюстративне: ГУНП

В Одесі дитина 2 років випала з вікна на третьому поверсі житлового будинку. Малеча отримала травми, наразі її ушпиталено до однієї з міських лікарень.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Реклама

Читайте також:

Подробиці події

Дитина випала з вікна на вулиці Академіка Філатова в Одесі. Про травмування та госпіталізацію малечі поліцейським повідомили медики. На місце події скеровано співробітників ювенальної превенції та слідчо-оперативну групу поліції.

Попередньо встановлено, що жителька однієї із сусідніх областей приїхала з трьома малолітніми дітьми до подруги в гості, яка мешкає у квартирі на третьому поверсі будинку. Коли мати відвернулася через хатні справи, найменша малеча забралася на підвіконня та випала з вікна.

Наразі встановлюються всі обставини інциденту та вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Повідомлення поліції. Фото: скриншот з сайту ГУНП

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як дерево жорстоко вбило підлітка на Одещині. А також про смерть дитини у пологовому будинку.