Головна Одеса В Одесі жінка викинула новонароджену дитину з вікна — деталі

В Одесі жінка викинула новонароджену дитину з вікна — деталі

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 14:30
В Одесі мати викинула немовля з вікна багатоповерхівки
Правоохоронці на місці злочину. Фото ілюстративне: Національна поліція України

Сьогодні, 8 вересня в Одесі у Приморському районі виявили немовля без ознак життя. Попередньо встановлено, що дитину викинули з вікна. На місці працює слідчо-оперативна група, з’ясовуються всі обставини трагедії.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Трагедія в Одесі

Про трагедію в поліцію повідомила завідувачка одного з гуртожитків. Вона розповіла, що виявилася біля будівлі мертвого немовляти.

Попередньо правоохоронці встановили, що з 5 поверху дитину викинула 39-річна місцева жителька. З жінкою наразі проводяться слідчі дії, триває документування події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція встановлює всі обставини трагедії та причини, що призвели до цього випадку.

Місце трагедії в Одесі
Місце де знайшли тіло немовля. Фото: соцмережі
Одеса, дитина біля будівлі
Знайдене в Одесі немовля. Фото: соцмережі

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі помер  відомий науковий діяч. Також ми повідомляли, що в Одесі з вікна багатоповерхівки випала дитина.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
