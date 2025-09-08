В Одесі мати викинула немовля з вікна багатоповерхівки

Правоохоронці на місці злочину. Фото ілюстративне: Національна поліція України

Сьогодні, 8 вересня в Одесі у Приморському районі виявили немовля без ознак життя. Попередньо встановлено, що дитину викинули з вікна. На місці працює слідчо-оперативна група, з’ясовуються всі обставини трагедії.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Трагедія в Одесі

Про трагедію в поліцію повідомила завідувачка одного з гуртожитків. Вона розповіла, що виявилася біля будівлі мертвого немовляти.

Попередньо правоохоронці встановили, що з 5 поверху дитину викинула 39-річна місцева жителька. З жінкою наразі проводяться слідчі дії, триває документування події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція встановлює всі обставини трагедії та причини, що призвели до цього випадку.

Місце де знайшли тіло немовля. Фото: соцмережі

Знайдене в Одесі немовля. Фото: соцмережі

