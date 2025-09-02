Відео
Пішов із життя відомий в Одесі науковий діяч — автор проєктів

Дата публікації: 2 вересня 2025 21:12
Помер Леонід Ліптуга, автор Саду скульптур в Одесі
Культурний діяч Леонід Ліптуга. Фото: Департамент міжнародного співробітництва, культури та маркетингу

Сьогодні, 2 вересня в Одесі помер заслужений працівник культури України Леонід Ліптуга. Він був науковим співробітником Літературного музею та автором відомих проєктів "Сад скульптур" і "Одеський дворик". Його життя і творчість були присвячені культурі міста.

Про смерть Леоніда Ліптуги повідомив Департамент міжнародного співробітництва, культури та маркетингу Одеської міської ради.

Хто такий Леонід Ліптуга

Леонід Ліптуга працював у Літературному музеї та став автором двох знакових проєктів — "Саду скульптур" і "Одеського дворика". "Сад скульптур" було відкрито у 1995 році, він нині налічує 17 композицій і є однією з найцікавіших візитівок музею.

У 2022 році Ліптуга став лауреатом премії Яна Гельмана — нагороди, яку започаткували "Джентльмени Одеського університету" на згадку про свого легендарного керівника.
Леонід Ліптуга — батько Івана Ліптуги, директора департаменту міжнародного співробітництва Одеської міськради.

"Все його життя, зусилля і творча енергія були віддані Одесі, її культурі, історії, Одеському літературному музею та одеситам. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у серцях рідних, друзів, колег", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ми писали, що у Львові вбили депутата Андрія Парубія. Також ми повідомляли, що у ДТП потрапив мер Рені Ігор Плехов.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
