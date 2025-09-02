Умер Леонид Липтуга, автор Сада скульптур в Одессе

Культурный деятель Леонид Липтуга. Фото: Департамент международного сотрудничества, культуры и маркетинга

Сегодня, 2 сентября в Одессе умер заслуженный работник культуры Украины Леонид Липтуга. Он был научным сотрудником Литературного музея и автором известных проектов "Сад скульптур" и "Одесский дворик". Его жизнь и творчество были посвящены культуре города.



О смерти Леонида Липтуги сообщил Департамент международного сотрудничества, культуры и маркетинга Одесского городского совета.

Кто такой Леонид Липтуга

Леонид Липтуга работал в Литературном музее и стал автором двух знаковых проектов — "Сада скульптур" и "Одесского дворика". "Сад скульптур" был открыт в 1995 году, он сейчас насчитывает 17 композиций и является одной из самых интересных визитных карточек музея.

В 2022 году Липтуга стал лауреатом премии Яна Гельмана — награды, которую учредили "Джентльмены Одесского университета" в память о своем легендарном руководителе.

Леонид Липтуга — отец Ивана Липтуги, директора департамента международного сотрудничества Одесского горсовета.



"Вся его жизнь, усилия и творческая энергия были отданы Одессе, ее культуре, истории, Одесскому литературному музею и одесситам. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах родных, друзей, коллег", — говорится в сообщении.

