Ушел из жизни известный в Одессе научный деятель — автор проектов

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 21:12
Умер Леонид Липтуга, автор Сада скульптур в Одессе
Культурный деятель Леонид Липтуга. Фото: Департамент международного сотрудничества, культуры и маркетинга

Сегодня, 2 сентября в Одессе умер заслуженный работник культуры Украины Леонид Липтуга. Он был научным сотрудником Литературного музея и автором известных проектов "Сад скульптур" и "Одесский дворик". Его жизнь и творчество были посвящены культуре города.

О смерти Леонида Липтуги сообщил Департамент международного сотрудничества, культуры и маркетинга Одесского городского совета.

Кто такой Леонид Липтуга

Леонид Липтуга работал в Литературном музее и стал автором двух знаковых проектов — "Сада скульптур" и "Одесского дворика". "Сад скульптур" был открыт в 1995 году, он сейчас насчитывает 17 композиций и является одной из самых интересных визитных карточек музея.

В 2022 году Липтуга стал лауреатом премии Яна Гельмана — награды, которую учредили "Джентльмены Одесского университета" в память о своем легендарном руководителе.
Леонид Липтуга — отец Ивана Липтуги, директора департамента международного сотрудничества Одесского горсовета.

"Вся его жизнь, усилия и творческая энергия были отданы Одессе, ее культуре, истории, Одесскому литературному музею и одесситам. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах родных, друзей, коллег", — говорится в сообщении.

Напомним, мы писали, что во Львове убили депутата Андрея Парубия. Также мы сообщали, что в ДТП попал мэр Рени Игорь Плехов.

Одесса Одесская область культура Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
