Мэр Рени Игорь Плехов попал в ДТП в Одесской области - что известно

ДТП в Одесской области. Фото: Нацполиция

В Одесской области между населенными пунктами Введенка и Светлодолинское в субботу, 30 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие. По информации СМИ, в аварию попал мэр Рени Игорь Плехов.

Об этом сообщают пресс-служба Нацполиции и "Думская".

ДТП в Одесской области 30 августа

По предварительной информации, 53-летний водитель внедорожника Lexus выехал с проезжей части в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся.

Перевернутый автомобиль. Фото: Нацполиция

В полиции сообщили, что 72-летняя пассажирка погибла, а водителя и пятилетнего мальчика доставили в больницу с травмами. Мужчину проверят на состояние опьянения.

"Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", — говорится в сообщении.

ДТП в Одесской области. Фото: Нацполиция

Правоохранители призывают водителей соблюдать ПДД, внимательно следить за дорогой и реагировать на изменения.

"По данным источника "Думской", в аварию попал мэр Рени Игорь Плехов. Погибла его мать, а маленький сын получил перелом ключицы. Сам водитель тоже серьезно травмирован", — сообщили СМИ.

