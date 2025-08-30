Мер Рені Ігор Плехов потрапив у ДТП в Одеській області — що відомо

Мер Рені потрапив у ДТП разом з мамою та сином, — ЗМІ
В Одеській області між населеними пунктами Введенка та Світлодолинське у суботу, 30 серпня, сталася дорожньо-транспортна пригода. За інформацією ЗМІ, в аварію потрапив мер Рені Ігор Плехов.
Про це повідомляють пресслужба Нацполіції та "Думська".
ДТП на Одещині 30 серпня
За попередньою інформацією, 53-річний водій позашляховика Lexus виїхав із проїжджої частини в кювет, внаслідок чого автомобіль перекинувся.
У поліції повідомили, що 72-річна пасажирка загинула, а водія та пʼятирічного хлопчика доставили до лікарні з травмами. Чоловіка перевірять на стан спʼяніння.
"Поліцейські встановлюють всі обставини ДТП. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці закликають водіїв дотримуватися ПДР, уважно стежити за дорогою та реагувати на зміни.
"За даними джерела "Думської", в аварію потрапив мер Рені Ігор Плехов. Загинула його мати, а маленький син отримав перелом ключиці. Сам водій теж серйозно травмований", — повідомили ЗМІ.
