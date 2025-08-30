Відео
Головна Одеса Мер Рені потрапив у ДТП разом з мамою та сином, — ЗМІ

Мер Рені потрапив у ДТП разом з мамою та сином, — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 21:09
Мер Рені Ігор Плехов потрапив у ДТП в Одеській області — що відомо
ДТП в Одеській області. Фото: Нацполіція

В Одеській області між населеними пунктами Введенка та Світлодолинське у суботу, 30 серпня, сталася дорожньо-транспортна пригода. За інформацією ЗМІ, в аварію потрапив мер Рені Ігор Плехов.

Про це повідомляють пресслужба Нацполіції та "Думська".

Читайте також:

ДТП на Одещині 30 серпня

За попередньою інформацією, 53-річний водій позашляховика Lexus виїхав із проїжджої частини в кювет, внаслідок чого автомобіль перекинувся.

Ігор Плехов потрапив у ДТП
Перекинутий автомобіль. Фото: Нацполіція

У поліції повідомили, що 72-річна пасажирка загинула, а водія та пʼятирічного хлопчика доставили до лікарні з травмами. Чоловіка перевірять на стан спʼяніння.

"Поліцейські встановлюють всі обставини ДТП. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", — йдеться у повідомленні.

Аварія в Одеській області 30 серпня
ДТП в Одеській області. Фото: Нацполіція

Правоохоронці закликають водіїв дотримуватися ПДР, уважно стежити за дорогою та реагувати на зміни.

"За даними джерела "Думської", в аварію потрапив мер Рені Ігор Плехов. Загинула його мати, а маленький син отримав перелом ключиці. Сам водій теж серйозно травмований", — повідомили ЗМІ.

Нагадаємо, 29 серпня в Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинув поліцейський.

А 28 серпня в Кіровоградській області зіткнулися мікроавтобус Мercedes-Benz Sprinter та автобус MAN.

ДТП смерть аварія Одеська область автомобіль
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
