Мер Рені Ігор Плехов потрапив у ДТП в Одеській області — що відомо

ДТП в Одеській області. Фото: Нацполіція

В Одеській області між населеними пунктами Введенка та Світлодолинське у суботу, 30 серпня, сталася дорожньо-транспортна пригода. За інформацією ЗМІ, в аварію потрапив мер Рені Ігор Плехов.

Про це повідомляють пресслужба Нацполіції та "Думська".

ДТП на Одещині 30 серпня

За попередньою інформацією, 53-річний водій позашляховика Lexus виїхав із проїжджої частини в кювет, внаслідок чого автомобіль перекинувся.

Перекинутий автомобіль. Фото: Нацполіція

У поліції повідомили, що 72-річна пасажирка загинула, а водія та пʼятирічного хлопчика доставили до лікарні з травмами. Чоловіка перевірять на стан спʼяніння.

"Поліцейські встановлюють всі обставини ДТП. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", — йдеться у повідомленні.

ДТП в Одеській області. Фото: Нацполіція

Правоохоронці закликають водіїв дотримуватися ПДР, уважно стежити за дорогою та реагувати на зміни.

"За даними джерела "Думської", в аварію потрапив мер Рені Ігор Плехов. Загинула його мати, а маленький син отримав перелом ключиці. Сам водій теж серйозно травмований", — повідомили ЗМІ.

