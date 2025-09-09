Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Викинула новонароджену дитину у вікно — в Одесі затримали матір

Викинула новонароджену дитину у вікно — в Одесі затримали матір

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 12:09
Мати в Одесі викинула новонароджену доньку з вікна
Правоохоронці на місці вбивства дитини. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В одному з гуртожитків Приморського району Одеси жінка, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, народила доньку та одразу викинула її з вікна на вулицю. Її підозрюють у вбивстві.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Деталі вбивства

Завідувачка гуртожитку у Приморському районі повідомила поліцію про виявлення на вулиці немовляти без ознак життя. Менш ніж за пів години поліцейські встановили, що матір новонародженої — 39-річна жінка із сусідньої області. Вона перебувала в кімнаті гуртожитку на шостому поверсі за місцем проживання свого співмешканця. Після вживання алкоголю вона народила доньку і одразу викинула її з вікна. Спроби приховати сліди злочину не вдалися.

Попередньо дитина народилася живою, але загинула від травм при падінні. Жінку затримали, наразі вона перебуває під наглядом лікарів та поліції.

Місце вбивства
Слідчі на місці вбивства дитини. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини
Слідчій на місці трагедії
Правоохоронці фіксують докази. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Що загрожує

Її дії кваліфікували як умисне вбивство своєї новонародженої дитини. Максимальне покарання за цією статтею — до п’яти років позбавлення волі. Вирішується питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу.

Під час розслідування проведуть низку експертиз, зокрема судово-психіатричну, яка встановить осудність жінки. Відомо, що у неї є малолітній син, який зараз проживає з бабусею на Миколаївщині. Інформацію про матір передано соцслужбам для вирішення подальшої долі дитини.

Нагадаємо, ми писали, що Трамп звинуватив демократів в убивстві українки. Також ми повідомляли, що в Єрусалимі стався теракт

Одеса вбивство Одеська область Кримінал Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації