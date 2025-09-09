Мати в Одесі викинула новонароджену доньку з вікна

В одному з гуртожитків Приморського району Одеси жінка, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, народила доньку та одразу викинула її з вікна на вулицю. Її підозрюють у вбивстві.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі вбивства

Завідувачка гуртожитку у Приморському районі повідомила поліцію про виявлення на вулиці немовляти без ознак життя. Менш ніж за пів години поліцейські встановили, що матір новонародженої — 39-річна жінка із сусідньої області. Вона перебувала в кімнаті гуртожитку на шостому поверсі за місцем проживання свого співмешканця. Після вживання алкоголю вона народила доньку і одразу викинула її з вікна. Спроби приховати сліди злочину не вдалися.

Попередньо дитина народилася живою, але загинула від травм при падінні. Жінку затримали, наразі вона перебуває під наглядом лікарів та поліції.

Слідчі на місці вбивства дитини. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Правоохоронці фіксують докази. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Що загрожує

Її дії кваліфікували як умисне вбивство своєї новонародженої дитини. Максимальне покарання за цією статтею — до п’яти років позбавлення волі. Вирішується питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу.

Під час розслідування проведуть низку експертиз, зокрема судово-психіатричну, яка встановить осудність жінки. Відомо, що у неї є малолітній син, який зараз проживає з бабусею на Миколаївщині. Інформацію про матір передано соцслужбам для вирішення подальшої долі дитини.

