Главная Одесса Убийство 16-летнего подростка в Одессе — суд вынес решение

Убийство 16-летнего подростка в Одессе — суд вынес решение

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 10:59
Убийство подростка в Одессе - суд осудил мужчину на 13 лет
Убийца подростка на суде. Фото: Одесская областная прокуратура

Скандал на улице перерос в поножовщину. Суд вынес приговор 25-летнему мужчине за убийство 16-летнего подростка в Одессе. Прокурорам удалось доказать полную вину обвиняемого, теперь ему придется отбыть длительный срок заключения.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Читайте также:

Смертельный конфликт

Между подростком и мужчиной произошла потасовка, которая переросла в поножовщину. Две компании случайно встретились на одной из улиц Одессы. Разойтись они уже не смогли, возник конфликт, во время которого 25-летний мужчина ударил ножом 16-летнего подростка и покинул место происшествия. Пострадавший погиб на месте. Обвиняемый пытался скрыть следы преступления. Его задержали на следующий день после происшествия. Инцидент произошел еще в мае 2024 года.

Какое наказание

Прокурорам удалось доказать полную вину обвиняемого, ведь ранение было умышленным. Его локализация, сила и направление удара свидетельствовали об умышленных действиях. Суд согласился с доводами прокуратуры и назначил убийце 13 лет заключения.

Напомним, мы писали, что в Одессе избрали меру пресечения женщине, которая выбросила новорожденного ребенка в окно. Также мы писали, что в Одессе осудили военного за убийство и грабеж.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
