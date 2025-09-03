ГБР расследует смерть мужчины при попытке побега в Одесской области

Граница в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

В Одесской области расследуют обстоятельства гибели 23-летнего мужчины, который пытался незаконно пересечь украинско-молдавскую границу в Одесской области. Пограничники, пытаясь его остановить, сделали несколько выстрелов.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Детали инцидента

Инцидент произошел 1 сентября около 18:00. Патруль пограничников заметил двух мужчин, которые перелезали через заграждение и двигались в сторону Молдовы. На законные требования остановиться они не отреагировали. Во время преследования военнослужащие сделали несколько предупредительных выстрелов.

Вскоре было найдено тело одного из беглецов с огнестрельным ранением. Погибшим оказался 23-летний харьковчанин. При нем нашли загранпаспорт и личные вещи. Второго мужчину удалось задержать на месте.

Следователи ГБР уже осмотрели место происшествия, изъяли оружие, из которого стреляли, и вещи погибшего. Допрошены пограничники и свидетели инцидента. Расследование открыли по статье о превышении служебных полномочий, что привело к тяжелым последствиям. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства трагедии и роль каждого участника происшествия.

