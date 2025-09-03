Видео
Одесса В Одесской области погиб нарушитель границы — что заявляют в ГПСУ

В Одесской области погиб нарушитель границы — что заявляют в ГПСУ

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 01:52
При незаконном пересечении границы в Одесской области погиб украинец, сообщили в ГПСУ
Бойцы ГПСУ. Иллюстративное фото: Госпогранслужба

В Одесской области при попытке незаконного пересечения границы погиб украинец. Пограничники преследовали его и другого гражданина и сделали предупредительные выстрелы.

Об этом говорится в заявлении ГПСУ в Facebook.

Читайте также:

Что известно на данный момент

В ведомстве сообщили, что во время несения дежурства пограничный наряд начал преследование двух неизвестных мужчин, которые двигались в сторону государственной границы. Они не реагировали на требования военных остановиться. Тогда пограничники сделали предупредительные выстрелы.

"В дальнейшем один человек был задержан в момент преодоления инженерного заграждения. Еще одного человека пограничный наряд обнаружил без признаков жизни. Мужчина имел пулевое ранение", — говорится в заявлении ГПСУ.

В Госпогранслужбе отметили, что о данной ситуации сразу были уведомлены правоохранительные органы, в частности Нацполиция и ГБР. Специалисты этих учреждений прибыли на место расследования обстоятельств и изучают действия пограничного наряда.

В самой ГПСУ тоже начато служебное расследование и предоставляется все необходимое содействие следователям для установления всех деталей.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье местный житель организовал "бизнес" и собирался переправить в Румынию военнообязанных. Для этого он пытался дать взятку пограничнику.

Также в ГПСУ информировали, через какую границу чаще бегут военнообязанные. Каждый день вылавливают около десяти мужчин с поддельными документами.

граница пограничники Одесская область военнообязанные ГПСУ
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
