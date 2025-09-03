При незаконном пересечении границы в Одесской области погиб украинец, сообщили в ГПСУ

Бойцы ГПСУ. Иллюстративное фото: Госпогранслужба

В Одесской области при попытке незаконного пересечения границы погиб украинец. Пограничники преследовали его и другого гражданина и сделали предупредительные выстрелы.

Об этом говорится в заявлении ГПСУ в Facebook.

Что известно на данный момент

В ведомстве сообщили, что во время несения дежурства пограничный наряд начал преследование двух неизвестных мужчин, которые двигались в сторону государственной границы. Они не реагировали на требования военных остановиться. Тогда пограничники сделали предупредительные выстрелы.

"В дальнейшем один человек был задержан в момент преодоления инженерного заграждения. Еще одного человека пограничный наряд обнаружил без признаков жизни. Мужчина имел пулевое ранение", — говорится в заявлении ГПСУ.

В Госпогранслужбе отметили, что о данной ситуации сразу были уведомлены правоохранительные органы, в частности Нацполиция и ГБР. Специалисты этих учреждений прибыли на место расследования обстоятельств и изучают действия пограничного наряда.

В самой ГПСУ тоже начато служебное расследование и предоставляется все необходимое содействие следователям для установления всех деталей.

