При незаконному перетині кордону на Одещині загинув українець, повідомили у ДПСУ

В Одеській області при спробі незаконного перетину кордону загинув українець. Прикордонники переслідували його та іншого громадянина та зробили попереджувальні постріли.

Про це йдеться у заяві ДПСУ у Facebook.

Що відомо на цей момент

У відомстві повідомили, що під час несення чергування прикордонний наряд почав переслідування двох невідомих чоловіків, які рухались у бік державного рубежу. Вони не реагували на вимоги військових зупинитись. Тоді прикордонники зробили попереджувальні постріли.

"В подальшому одну особу було затримано в момент подолання інженерного загородження. Ще одну особу прикордонний наряд виявив без ознак життя. Чоловік мав кульове поранення", — йдеться у заяві ДПСУ.

У Держприкордонслужбі зазначили, що про дану ситуацію відразу були повідомлені правоохоронні органи, зокрема Нацполіція та ДБР. Фахівці цих установ прибули на місце розслідування обставин та вивчають дії прикордонного наряду.

У самій ДПСУ теж розпочате службове розслідування і надається все необхідне сприяння слідчим для встановлення всіх деталей.

Раніше повідомлялось, що на Закарпатті місцевий житель організував "бізнес" і збирався переправити до Румунії військовозобов'язаних. Для цього він намагався дати хабар прикордоннику.

Також у ДПСУ інформували, через який кордон частіше біжать військовозобов'язані. Кожного дня виловлюють близька десяти чоловіків з підробленими документами.