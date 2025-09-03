ДБР розслідує смерть чоловіка при спробі втечі на Одещині

Кордон в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

На Одещині розслідують обставини загибелі 23-річного чоловіка, який намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон на Одещині. Прикордонники, намагаючись його зупинити, зробили декілька пострілів.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Деталі інциденту

Інцидент стався 1 вересня близько 18:00. Патруль прикордонників помітив двох чоловіків, які перелазили через загородження та рухалися у бік Молдови. На законні вимоги зупинитися вони не відреагували. Під час переслідування військовослужбовці зробили кілька попереджувальних пострілів.

Невдовзі було знайдено тіло одного з утікачів із вогнепальним пораненням. Загиблим виявився 23-річний харків’янин. При ньому знайшли закордонний паспорт і особисті речі. Другого чоловіка вдалося затримати на місці.

Слідчі ДБР вже оглянули місце події, вилучили зброю, з якої стріляли, та речі загиблого. Допитано прикордонників і свідків інциденту. Розслідування відкрили за статтею про перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків. Слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини трагедії та роль кожного учасника події.

