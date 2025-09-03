Відео
Подробиці гибелі чоловіка на кордоні на Одещині — відкрито справу

Дата публікації: 3 вересня 2025 10:46
ДБР розслідує смерть чоловіка при спробі втечі на Одещині
Кордон в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

На Одещині розслідують обставини загибелі 23-річного чоловіка, який намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон на Одещині. Прикордонники, намагаючись його зупинити, зробили декілька пострілів.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Деталі інциденту

Інцидент стався 1 вересня близько 18:00. Патруль прикордонників помітив двох чоловіків, які перелазили через загородження та рухалися у бік Молдови. На законні вимоги зупинитися вони не відреагували. Під час переслідування військовослужбовці зробили кілька попереджувальних пострілів.

Невдовзі було знайдено тіло одного з утікачів із вогнепальним пораненням. Загиблим виявився 23-річний харків’янин. При ньому знайшли закордонний паспорт і особисті речі. Другого чоловіка вдалося затримати на місці.

Слідчі ДБР вже оглянули місце події, вилучили зброю, з якої стріляли, та речі загиблого. Допитано прикордонників і свідків інциденту. Розслідування відкрили за статтею про перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків. Слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини трагедії та роль кожного учасника події.

Нагадаємо, ми писали, що син вбивці Парубія служив у ЗСУ та зник під Бахмутом. Також ми повідомляли, що ексдружина вбивці написала книгу про сина.

Одеса кордон смерть прикордонники Одеська область втеча Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
