Головна Одеса Міжнародний наркотрафік — на Одещині затримали перевізника

Міжнародний наркотрафік — на Одещині затримали перевізника

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 16:17
Контрабанда наркотиків Одеса – жінку затримали на кордоні
Затримана жінка на КПП. Фото: Одеська обласна прокуратура

Мешканка Кривого Рогу намагалася перевезти понад пів кілограма психотропних речовин до Румунії. На пункті пропуску "Орлівка" її викрили службові собаки.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Перевезення наркотиків

В Одесі арештували жінку, яку підозрюють у спробі контрабанди особливо небезпечних психотропних речовин. Слідство встановило, що мешканка Кривого Рогу незаконно придбала синтетичний психостимулятор a-PVP вагою понад 500 грамів. Вона розфасувала його у п’ять пакунків, обгорнула липкою стрічкою та сховала в одязі на дні валізи.

Жінка сіла на автобус "Харків — Тбілісі" й вирушила за кордон через пункт пропуску "Орлівка" на Одещині. Та під час митно-прикордонного контролю дві службові собаки виявили валізу з психотропами. На місці жінку затримали. За законом їй загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі покарали військового, який зберігав вдома наркотики. Також ми повідомляли, що в Одесі затримали чоловіка, який облаштував вдома нарколабораторію.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
