Суд на Одещині оштрафував солдата за зберігання PVP

Мобілізованого військового з Одещини двічі зловили з наркотиками на контрольному пункті ДПСУ. Роздільнянський районний суд визнав його винним. Воїна зобов'язали сплатити штраф та витрати за експертизи.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Уродженця смт Лиманське звинуватили у незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні особливо небезпечної психотропної речовини PVP без мети збуту. Слідство встановило, що у травні та липні військовослужбовець двічі мав при собі пакети з білою кристалічною речовиною. В обох випадках його зупиняли на контрольному пункті "Кучурган", де прикордонники виявляли заборонений наркотик у його рюкзаку. Загалом у нього вилучили понад 1,9 грама PVP.

Під час досудового розслідування солдат визнав свою провину, висловив каяття та погодився на спрощений судовий розгляд. Суд врахував, що він раніше не мав проблем із законом, позитивно характеризується за місцем проживання і служби, але при цьому повторно вчинив правопорушення.

Як покарали

У результаті суд призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 17 тисяч гривень. Також з обвинуваченого стягнули понад 10,6 тисячі гривень за проведення експертиз. Вилучені наркотики та пакети після набуття вироком чинності знищать.

