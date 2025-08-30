На Одещині військовий пограбував жінку

Молоток судді. Фото ілюстративне: Tapanakornkaow

Військовий на Одещині пограбував на вулиці жінку, відібравши у неї сумку. Однак його розшукали правоохоронці, а Білгород-Дністровський суд прирік службовця до тюремного ув’язнення.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Подробиці справи

Військовий у місті Білгород-Дністровський помітив на вулиці жінку та почав її переслідувати, щоб пограбувати. Потерпіла помітила службовця, побігла у сторону міської ради та почала кликати по допомогу. Однак її це не врятувало: солдат наздогнав її та відібрав сумку, в якій знаходився мобільний телефон вартістю 4363 грн та 5 600 гривень готівкою. Крім того, у ній було пенсійне посвідчення та банківські картки.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч. 4 ст. 186 Кримінального Кодексу України (грабіж). Суд прирік його до 7 років позбавлення волі.

