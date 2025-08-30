В Одесской области военный ограбил женщину

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Tapanakornkaow

Военный в Одесской области ограбил на улице женщину, отобрав у нее сумку. Однако его разыскали правоохранители, а Белгород-Днестровский суд приговорил служащего к тюремному заключению.

Об этом Новости.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

Военный в городе Белгород-Днестровский заметил на улице женщину и начал ее преследовать, чтобы ограбить. Потерпевшая заметила служащего, побежала в сторону городского совета и начала звать на помощь. Однако ее это не спасло: солдат догнал ее и отобрал сумку, в которой находился мобильный телефон стоимостью 4363 грн и 5 600 гривен наличными. Кроме того, в ней было пенсионное удостоверение и банковские карты.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 4 ст. 186 Уголовного Кодекса Украины (грабеж). Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы.

Ранее мы писали, как военные зарабатывали на уклонистах. А также, что в Одесской области военный избивал свою сожительницу и как его наказал суд.