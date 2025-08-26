Видео
На Одесчине военные зарабатывали на уклонистах — схема

На Одесчине военные зарабатывали на уклонистах — схема

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 19:05
В Одесской области накрыли схему по переправке мужчин за границу
Задержание фигуранта. Фото: Государственное бюро расследований

В Одесской области функционировала схема по переправке мужчин за границу, благодаря которой 36 человек покинули территорию Украины. Среди задержанных есть и офицеры ВСУ, сейчас им грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Читайте также:

Подробности дела

В состав группировки входили военнослужащие и гражданские посредники. Они обеспечивали выезд мужчин призывного возраста за пределы Украины в обход официальных пунктов пропуска. Следствие подтвердило факты переправки по меньшей мере 36 человек.

Одни участники искали "клиентов" через специально созданные каналы в мессенджерах, другие организовывали транспортировку к пограничной полосе, обеспечивали маршруты пересечения и контакты с пособниками в непризнанную ПМР. Стоимость "услуг" составляла от 5 до 10 тыс. долларов США с одного человека. В эту сумму входила перевозка до границы, инструктаж, фактическое или онлайн сопровождение, доставка в соседнюю страну с последующим содействием в легализации.

None - фото 1
Изъятое удостоверение. Фото: Государственное бюро расследований

Какое наказание грозит

Сейчас нескольким военнослужащим сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация и окончание покушения на незаконную переправку лиц через государственную границу). Суд избрал им меры пресечения в виде залога.

Напомним, недавно мы писали о футбольных турах в Молдову от пограничника. А также о попытке дать взятку, чтобы выехать из Украины.

Одесса граница Одесская область Новости Одессы преступление
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
