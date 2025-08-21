Переправить родственника за границу из Одесской области за взятку пограничнику - какой тариф

Задержанные на границе. Фото: Национальная полиция Украины

Жители Одесской области предложили взятку пограничнику, чтобы он помог переправить за границу их родственника. Однако тот сообщил об этом руководству, в результате было открыто уголовное дело.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Подробности дела

Двое знакомых 65-ти и 25-ти лет из Одесского района хотели переправить в соседнюю страну своего 46-летнего родственника. Согласно плану сообщников, молодой человек подыскал пограничника, к которому обратился с предложением за 7500 долларов перевести клиента через пункт пропуска в Молдову.

Старший мужчина со своей стороны должен был заплатить военнослужащему деньги перед тем, как зять беспрепятственно пересек бы границу. Однако о намерениях дельцов пограничник сообщил в правоохранительные органы.

Правонарушители были задержаны при реализации сделки: младший — по месту жительства, а старший — как только он передал пограничнику обещанную неправомерную выгоду. Следователи изъяли указанные деньги, мобильные телефоны, а также транспортные средства. На вещественные доказательства будет наложен арест в судебном порядке.

Правоохранители на месте происшествия. Фото: Национальная полиция Украины

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц) и по ч. 3 ст. 369 УКУ (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу по предварительному сговору). Им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 121 тыс. 120 грн и 151 тыс. 400 грн, которым они воспользовались.

На родственника фигурантов составили протокол по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (попытка незаконного пересечения границы). Ему грозит до 8500 гривен штрафа или административный арест.

