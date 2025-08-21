Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Выезд в Молдову за 7,5 тыс. долл. — на Одесчине раскрыли схему

Выезд в Молдову за 7,5 тыс. долл. — на Одесчине раскрыли схему

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 11:49
Переправить родственника за границу из Одесской области за взятку пограничнику - какой тариф
Задержанные на границе. Фото: Национальная полиция Украины

Жители Одесской области предложили взятку пограничнику, чтобы он помог переправить за границу их родственника. Однако тот сообщил об этом руководству, в результате было открыто уголовное дело.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

Двое знакомых 65-ти и 25-ти лет из Одесского района хотели переправить в соседнюю страну своего 46-летнего родственника. Согласно плану сообщников, молодой человек подыскал пограничника, к которому обратился с предложением за 7500 долларов перевести клиента через пункт пропуска в Молдову.

Старший мужчина со своей стороны должен был заплатить военнослужащему деньги перед тем, как зять беспрепятственно пересек бы границу. Однако о намерениях дельцов пограничник сообщил в правоохранительные органы.

Правонарушители были задержаны при реализации сделки: младший — по месту жительства, а старший — как только он передал пограничнику обещанную неправомерную выгоду. Следователи изъяли указанные деньги, мобильные телефоны, а также транспортные средства. На вещественные доказательства будет наложен арест в судебном порядке.

None - фото 1
Правоохранители на месте происшествия. Фото: Национальная полиция Украины

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц) и по ч. 3 ст. 369 УКУ (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу по предварительному сговору). Им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 121 тыс. 120 грн и 151 тыс. 400 грн, которым они воспользовались.

На родственника фигурантов составили протокол по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (попытка незаконного пересечения границы). Ему грозит до 8500 гривен штрафа или административный арест.

Напомним, недавно мы писали о попытке переправить за границу 7 мужчин. А также о том, каким образом пограничники сбивают дроны.

Одесса граница взятка Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации