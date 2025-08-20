В Одесской области задержали мужчин, которые хотели подкупить пограничника чтобы выехать за границу

Задержание на границе. Фото: Национальная полиция Украины

Житель Одесской области пытался подкупить пограничника, чтобы выехать в Румынию вместе с сыном и еще пятью знакомыми. Однако вместо переправки за границу мужчину ожидает лишение свободы — служащий сообщил о плане побега руководству.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Подробности дела

48-летний житель Измаильского района предложил пограничнику 6000 долларов и 900 евро. За эту сумму мужчина просил обеспечить ему, его 19-летнему сыну и еще пятерым знакомым в возрасте от 21 до 39 лет беспрепятственное пересечение границы Украины с Румынией.

Для переправки группы он подготовил резиновую лодку с двигателем, на которой они планировали попасть в Румынию через реку Дунай.

Однако военнослужащий сообщил об этом своему руководству. Полицейские задержали фигуранта после того, как он передал всю оговоренную сумму денег пограничнику. Средства следователи изъяли в качестве вещественных доказательств.

Изъятые средства. Фото: Национальная полиция Украины

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 и ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, а также в предложении и предоставлении должностному лицу неправомерной выгоды). Ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 245 тысяч гривен.

В отношении мужчин, которые пытались незаконно попасть за границу составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 (незаконная переправка за границу). Им грозит до 8 500 гривен штрафа или админарест.

