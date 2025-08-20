На Одещині затримали чоловіків, які хотіли підкупити прикордонника аби виїхати за кордон

Затримання на кордоні. Фото: Національна поліція України

Житель Одещини намагався підкупити прикордонника, аби виїхати у Румунію разом із сином та ще п'ятьма знайомими. Однак замість переправлення за кордон чоловіка очікує позбавлення волі — службовець повідомив про план втечі керівництву.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Подробиці справи

48-річний житель Ізмаїльського району запропонував прикордоннику 6000 доларів та 900 євро. За цю суму чоловік просив забезпечити йому, його 19-річному сину та ще п’ятьом знайомим віком від 21 до 39 років безперешкодний перетин кордону України з Румунією.

Для переправлення групи він підготував гумовий човен з двигуном, на якому вони планували потрапити до Румунії через річку Дунай.

Проте військовослужбовець повідомив про це керівництву. Поліцейські затримали фігуранта після того, як він передав усю обумовлену суму прикордоннику. Кошти слідчі вилучили в якості речових доказів.

Вилучені кошти. Фото: Національна поліція України

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 та ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, а також у пропозиції та наданні службовій особі неправомірної вигоди). Йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 245 тисяч гривень.

Стосовно чоловіків, які намагалися незаконно потрапити за кордон склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 (незаконне переправлення за кордон). Їм загрожує до 8 500 гривень штрафу або адмінарешт.

