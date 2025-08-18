В Одесской области переправляли в Молдову за 5 тысяч гривен - каким образом

Задержанные на границе. Фото: Национальная полиция Украины

Жители Одесской и Донецкой областей организовали схему по незаконной переправке мужчин в Молдову. Однако правоохранители задержали их вместе с клиентами в пограничье, дельцам грозит до 9 лет заключения.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

Схему организовали 45-летний житель Одесской области совместно с 44-летним уроженцем Донеччины без постоянного места жительства. По плану они должны были незаконно переправить семерых военнообязанных мужчин из 5 разных регионов в Молдову.

При этом дончанин и сам планировал покинуть Украину вместе с клиентами. Полицейские задокументировали, как он собрал всех желающих в Одесской области, после чего его местный сообщник за 5 тыс. гривен повез всех в Раздельнянский район к границе. Там их остановили полицейские совместно с пограничниками.

Какое наказание грозит

Перевозчикам сообщено о подозрении по ч.ч. 2 и 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, путем предоставления средств, советов и указаний, совершенном по предварительному сговору группой лиц). Им грозит от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.

На военнообязанных составлены протоколы по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (попытка незаконного пересечения границы). Им грозит до 8500 гривен штрафа или арест на 15 суток.

Напомним, недавно мы писали о наркодельцах, которых задержали в Одесской области. А также об иностранце, который устраивал туры в Молдову.