Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Прямували до Молдови — на Одещині затримали 7 чоловіків

Прямували до Молдови — на Одещині затримали 7 чоловіків

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 14:14
На Одещині переправляли у Молдову за 5 тисяч гривень - яким чином
Затримані на кордоні. Фото: Національна поліція України

Жителі Одещини та Донеччини організували схему з незаконної переправки чоловіків у Молдову. Однак правоохоронці затримали їх разом з клієнтами у прикордонні, ділкам загрожує до 9 років ув'язнення.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Реклама
Читайте також:

Подробиці справи

Схему організували 45-річний мешканець Одеської області разом із 44-річним уродженцем Донеччини без постійного місця проживання. За планом вони мали незаконно переправити сімох військовозобов'язаних чоловіків із 5 різних регіонів до Молдови.

При цьому донеччанин і сам планував покинути Україну разом із клієнтами. Поліцейські задокументували, як він зібрав всіх охочих на Одещині, після чого його місцевий спільник за 5 тис. гривень повіз всіх у Роздільнянський район до кордону. Там їх зупинили поліцейські спільно з прикордонниками.

Яке покарання загрожує

Перевізникам повідомлено про підозру за ч.ч. 2 та 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, порад та вказівок, вчиненому за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує від 7 до 9 років з конфіскацією майна.

На військовозобов'язаних складено протоколи за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (спроба незаконного перетину кордону). Їмз агрожує до 8500 гривень штрафу або арешт на 15 діб.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наркоділків, яких затримали на Одещині. А також про іноземця, який влаштовував тури у Молдову.

Одеса кордон Одеська область Новини Одеси мобілізація
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації