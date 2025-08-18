На Одещині переправляли у Молдову за 5 тисяч гривень - яким чином

Затримані на кордоні. Фото: Національна поліція України

Жителі Одещини та Донеччини організували схему з незаконної переправки чоловіків у Молдову. Однак правоохоронці затримали їх разом з клієнтами у прикордонні, ділкам загрожує до 9 років ув'язнення.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Реклама

Читайте також:

Подробиці справи

Схему організували 45-річний мешканець Одеської області разом із 44-річним уродженцем Донеччини без постійного місця проживання. За планом вони мали незаконно переправити сімох військовозобов'язаних чоловіків із 5 різних регіонів до Молдови.

При цьому донеччанин і сам планував покинути Україну разом із клієнтами. Поліцейські задокументували, як він зібрав всіх охочих на Одещині, після чого його місцевий спільник за 5 тис. гривень повіз всіх у Роздільнянський район до кордону. Там їх зупинили поліцейські спільно з прикордонниками.

Яке покарання загрожує

Перевізникам повідомлено про підозру за ч.ч. 2 та 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, порад та вказівок, вчиненому за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує від 7 до 9 років з конфіскацією майна.

На військовозобов'язаних складено протоколи за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (спроба незаконного перетину кордону). Їмз агрожує до 8500 гривень штрафу або арешт на 15 діб.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наркоділків, яких затримали на Одещині. А також про іноземця, який влаштовував тури у Молдову.