Иностранец вывозил уклонистов в Молдову из Одесской области

Задержание на границе. Фото: Национальная полиция Украины

Иностранец на своем авто помогал мужчинам незаконно переправляться из Одесской области в Молдову. Однако во время доставки очередного клиента, дельца поймали с поличным, ему грозит до 9 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

Иностранец действовал в сговоре с неустановленным лицом, которое подыскивало через мессенджер военнообязанных мужчин, желающих незаконным способом покинуть Украину. Фигурант перевозил их на машине в приграничные населенные пункты Одесской области для побега в Молдову. Цена такой "услуги" стоила 8000 долларов.



Подозреваемый встретился в областном центре с одесситом, проконсультировал его относительно дальнейших действий и отвез в один из населенных пунктов Подольского района.

По прибытию иностранец получил свою часть оплаты в сумме 500 долларов и обеспечил его временным жильем. В дальнейшем клиент должен был получить от сообщника перевозчика подробные указания, как пересечь границу, чтобы не попасть на наряды пограничников. После чего — перечислить ему остальную оговоренную сумму.



Однако на этом этапе правоохранители задержали иностранного перевозчика. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у него незаконно добытые деньги, мобильные телефоны и автомобиль, на котором осуществлялась перевозка военнообязанного. По решению суда имущество было арестовано.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного Кодекса Украины (незаконная переправка лиц через границу). Ему грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о правоохранителе, который организовал канал переправки. А также о доставке в Молдову за 2,1 тысячи долларов.