Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Иностранец организовывал туры из Одесчины в Молдову — цена

Иностранец организовывал туры из Одесчины в Молдову — цена

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 18:02
Иностранец вывозил уклонистов в Молдову из Одесской области
Задержание на границе. Фото: Национальная полиция Украины

Иностранец на своем авто помогал мужчинам незаконно переправляться из Одесской области в Молдову. Однако во время доставки очередного клиента, дельца поймали с поличным, ему грозит до 9 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

Иностранец действовал в сговоре с неустановленным лицом, которое подыскивало через мессенджер военнообязанных мужчин, желающих незаконным способом покинуть Украину. Фигурант перевозил их на машине в приграничные населенные пункты Одесской области для побега в Молдову. Цена такой "услуги" стоила 8000 долларов.

Подозреваемый встретился в областном центре с одесситом, проконсультировал его относительно дальнейших действий и отвез в один из населенных пунктов Подольского района.
По прибытию иностранец получил свою часть оплаты в сумме 500 долларов и обеспечил его временным жильем. В дальнейшем клиент должен был получить от сообщника перевозчика подробные указания, как пересечь границу, чтобы не попасть на наряды пограничников. После чего — перечислить ему остальную оговоренную сумму.

Однако на этом этапе правоохранители задержали иностранного перевозчика. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у него незаконно добытые деньги, мобильные телефоны и автомобиль, на котором осуществлялась перевозка военнообязанного. По решению суда имущество было арестовано.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного Кодекса Украины (незаконная переправка лиц через границу). Ему грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о правоохранителе, который организовал канал переправки. А также о доставке в Молдову за 2,1 тысячи долларов.

Одесса Молдова граница Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации