Іноземець вивозив ухилянтів у Молдову з Одещини

Затримання на кордоні. Фото: Національна поліція України

Іноземець на своєму авто допомагав чоловікам незаконно переправлятися з Одещини до Молдови. Проте під час доставки чергового клієнта ділка піймали на гарячому, йому загрожує до 9 років в'язниці.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Подробиці справи

Іноземець діяв у змові з невстановленою особою, яка підшукувала через месенджер військовозобов’язаних чоловіків, охочих у незаконний спосіб покинути Україну. Фігурант перевозив їх на автівці до прикордонних населених пунктів Одещини задля втечі до Молдови. Ціна такої "послуги" вартувала 8000 доларів.



Підорзюваний зустрівся в обласному центрі з одеситом, проконсультував його щодо подальших дій і відвіз до одного з населених пунктів Подільського району.

Після прибуття іноземець отримав свою частину оплати в сумі 500 доларів та забезпечив його тимчасовим житлом. Надалі клієнт мав отримати від спільника перевізника детальніші вказівки, як перетнути кордон, щоб не потрапити на наряди прикордонників. Після чого — перерахувати йому решту обумовленої суми.



Однак на цьому етапі правоохоронці затримали іноземного перевізника. Як речові докази поліцейські вилучили в нього незаконно здобуті гроші, мобільні телефони та автомобіль, на якому здійснювалось перевезення військовозобов’язаного. За рішенням суду майно було арештовано.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за за ч. 3 ст. 332 Кримінального Кодексу України (незаконне переправлення осіб через кордон). Йому загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.

