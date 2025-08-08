Відео
Головна Одеса На Одещині суд відправив правоохоронця до в'язниці — причини

На Одещині суд відправив правоохоронця до в'язниці — причини

Дата публікації: 8 серпня 2025 11:59
Правоохоронець на Одещині переправляв чоловіків у Молодову та сів у в'язницю - яким чином
Затримання фігуранта. Фото: Державне бюро розслідувань

Співробітник правоохоронних органів на Одещині організував канал нелегального переправлення чоловіків до Молдови. Однак його затримали під час отримання грошей від клієнта, а суд прирік його до 4 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Подробиці справи

Правоохоронець, добре знаючи прикордонну місцевість та розташування блокпостів, вирішив організувати канал нелегального переправлення осіб через кордон. До оборудки він залучив знайомого військового, який підшукував охочих потрапити до Молдови.

Організатор мав давати поради, де й коли можна "непомітно" обійти блокпости та прикордонні наряди. За такі консультації він планував брати з однієї людини 1 тис. доларів США. Однак правоохоронця затримали під час отримання 2 тис. дол. за переправлення двох людей.

None - фото 1
Вилучені гроші. Фото: Державне бюро розслідувань

Що вирішив суд

Суд визнав фігуранта винним за ч. 3 ст. 322, ч. 2 ст. 369-2 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон та зловживання впливом). Йому призначено покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ділків, які переправляли чоловіків у Польщу. А також про доставку у Молдову за 2,1 тисячу доларів.

Одеса Молдова Одеська область Новини Одеси мобілізація
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
