Ночная атака на Одесчину — стало известно о пострадавших

Ночная атака на Одесчину — стало известно о пострадавших

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 09:27
Атака на Одесский район ударными дронами и ее последствия
Взрывы в ночи. Фото иллюстративное: vzglyad.kg

Ночью Россия снова атаковала Одесский район ударными беспилотниками. В результате обстрела есть пострадавший, а также было повреждено здание канализационно-насосной станции.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Читайте также:

Атака на Одесский район

В результате ночной атаки на Одесский район есть повреждения здания канализационно-насосной станции. Также в пригороде, в результате падения обломков, произошло возгорание сухой травы. Пожар был оперативно ликвидирован спасателями ГСЧС.

К сожалению, в результате обстрела пострадал охранник АЗС, где взрывной волной вынесло стекло. Мужчина получил множественные резаные раны руки.

"Медики оказали раненому всю необходимую помощь, сейчас раненый продолжает лечение амбулаторно. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области",— говорится в сообщении Олега Кипера.

None - фото 1
Сообщение об атаке. Фото: скриншот поста Олега Кипера

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе ночью были слышны взрывы. А также о том, в каком состоянии сейчас поврежденный обстрелом дом в нашем городе.

 

Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
