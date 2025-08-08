Атака на Одеський район ударними дронами та її наслідки

Вибухи вночі. Фото ілюстративне: vzglyad.kg

Вночі Росія знову атакувала Одеський район ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу є постраждалий, а також була пошкоджена будівля каналізаційно-насосної станції.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака на Одеський район

В результаті нічної атаки на Одеський район є пошкодження будівлі каналізаційно-насосної станції. Також у передмісті, внаслідок падіння уламків, сталося загорання сухої трави. Пожежа була оперативно ліквідована рятувальниками ДСНС.

На жаль, внаслідок обстрілу постраждав охоронець АЗС, де вибуховою хвилею винесло скло. Чоловік отримав множинні різані рани руки.

"Медики надали пораненому всю необхідну допомогу, нині поранений продовжує лікування амбулаторно. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини", — йдеться у повідомленні Олега Кіпера.

Повідомлення про атаку. Фото: скриншот посту Олега Кіпера

