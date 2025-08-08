Відео
Головна Одеса Нічна атака на Одещину — стало відомо про постраждалих

Нічна атака на Одещину — стало відомо про постраждалих

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 09:27
Атака на Одеський район ударними дронами та її наслідки
Вибухи вночі. Фото ілюстративне: vzglyad.kg

Вночі Росія знову атакувала Одеський район ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу є постраждалий, а також була пошкоджена будівля каналізаційно-насосної станції.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

Атака на Одеський район

В результаті нічної атаки на Одеський район є пошкодження будівлі каналізаційно-насосної станції. Також у передмісті, внаслідок падіння уламків, сталося загорання сухої трави. Пожежа була оперативно ліквідована рятувальниками ДСНС.

На жаль, внаслідок обстрілу постраждав охоронець АЗС, де вибуховою хвилею винесло скло. Чоловік отримав множинні різані рани руки.

"Медики надали пораненому всю необхідну допомогу, нині поранений продовжує лікування амбулаторно. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини", — йдеться у повідомленні Олега Кіпера.

None - фото 1
Повідомлення про атаку. Фото: скриншот посту Олега Кіпера

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі вночі було чути вибухи. А також про те, в якому стані зараз пошкоджений обстрілом будинок в нашому місті.

 

Одеса обстріли Новини Одеси війна в Україні Олег Кіпер
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
