Відео

Головна Одеса Останній місяць літа — стан води в морі біля Одеси

Останній місяць літа — стан води в морі біля Одеси

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 05:37
Яка температура води у Чорному морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 8 серпня
Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 8 серпня, в Одесі як і вчора буде спекотна погода, однак вітер прогнозують північний. Вода у морі не похолодшає иа залишиться достатньо теплою для купання.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Температура води у морі

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води сьогодні, 8 серпня залишитьсяб ез змін. Вона протягом дня буде триматися на рівні +23...+24°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, але без істотних опадів. Вітер очікується північний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+19 °C, а вдень потеплішає до +28...+30 °C. 

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність, але без опадів. Вітер — північний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +14...+19 °C, вдень — від +28 °C до +33 °C. На автошляхах області видимість добра.

None - фото 1
Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
