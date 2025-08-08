Какая температура воды в Черном море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области на 8 августа

Последний месяц лета — состояние воды в море у Одессы
Сегодня, 8 августа, в Одессе как и вчера будет жаркая погода, однако ветер прогнозируют северный. Вода в море не похолодает иа останется достаточно теплой для купания.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Температура воды в море
По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды сегодня, 8 августа останется без изменений. Она в течение дня будет держаться на уровне +23...+24°С.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет переменная облачность, но без существенных осадков. Ветер ожидается северный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью достигнет+17...+19 °C, а днем потеплеет до +28...+30 °C.
Погода в Одесской области
Одесскую область также ожидает переменная облачность, но без осадков. Ветер — северный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +14...+19 °C, днем — от +28 °C до +33 °C. На автодорогах области видимость хорошая.
