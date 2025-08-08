Какая температура воды в Черном море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области на 8 августа

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 8 августа, в Одессе как и вчера будет жаркая погода, однако ветер прогнозируют северный. Вода в море не похолодает иа останется достаточно теплой для купания.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Температура воды в море

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды сегодня, 8 августа останется без изменений. Она в течение дня будет держаться на уровне +23...+24°С.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, но без существенных осадков. Ветер ожидается северный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью достигнет+17...+19 °C, а днем потеплеет до +28...+30 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, но без осадков. Ветер — северный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +14...+19 °C, днем — от +28 °C до +33 °C. На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

