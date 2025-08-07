Молодые люди 19 лет организовали канал переправки мужчин в Польшу

Задержанные в Одессе. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Трое 19-летних мужчин пытались переправить военнообязанного в Польшу вне пунктов пропуска. Однако в Одессе во время получения оплаты за услугу их задержали правоохранители, молодым людям грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Подробности дела

Молодые люди 19 лет через знакомых нашли потенциального "клиента" и предложили ему выезд за пределы Украины в обход пунктов пропуска. За 7500 долларов США они обещали полный сервис — сопровождение проводником, транспортировку до границы с Польшей и безопасное ее пересечение.

Однако организаторов задержали в Одессе во время передачи им наличных за незаконную переправку через границу.

Изъятые деньги. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Им грозит до 9 лет с конфискацией имущества и ограничением в праве занимать определенные должности.

