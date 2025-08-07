Молодики 19 років організували канал переправки чоловіків у Польщу

Маршрут з Одещини до Польщі для чоловіків — ціна питання
Троє 19-річних чоловіків намагалися переправити військовозобов'язаного в Польщу поза пунктів пропуску. Однак в Одесі під час одержання оплати за послугу їх затримали правоохоронці, молодикам загрожує позбавлення волі.
Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Подробиці справи
Молодики 19 років через знайомих знайшли потенційного "клієнта" та запропонували йому виїзд за межі України в обхід пунктів пропуску. За 7500 доларів США вони обіцяли повний сервіс — супровід провідником, транспортування до кордону з Польщею та безпечний його перетин.
Однак організаторів затримали в Одесі під час передачі їм готівки за незаконне переправлення через кордон.
Яке покарання загрожує
Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Їм загрожує до 9 років з конфіскацією майна та обмеженням у праві займати певні посади.
