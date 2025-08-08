Правоохранитель в Одесской области переправлял мужчин в Молодово и сел в тюрьму - каким образом

Задержание фигуранта. Фото: Государственное бюро расследований

Сотрудник правоохранительных органов в Одесской области организовал канал нелегальной переправки мужчин в Молдову. Однако его задержали во время получения денег от клиента, а суд приговорил его к 4 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

Правоохранитель, хорошо зная пограничную местность и расположение блокпостов, решил организовать канал нелегальной переправки лиц через границу. К схеме он привлек знакомого военного, который подыскивал желающих попасть в Молдову.

Организатор должен был давать советы, где и когда можно "незаметно" обойти блокпосты и пограничные наряды. За такие консультации он планировал брать с одного человека 1 тыс. долларов США. Однако правоохранителя задержали во время получения 2 тыс. долл. за переправку двух мужчин.

Изъятые деньги. Фото: Государственное бюро расследований

Что решил суд

Суд признал фигуранта виновным по ч. 3 ст. 322, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу и злоупотребление влиянием). Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о дельцах, которые переправляли мужчин в Польшу. А также о доставке в Молдову за 2,1 тысячу долларов.