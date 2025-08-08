Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине суд отправил правоохранителя в тюрьму — причины

На Одесчине суд отправил правоохранителя в тюрьму — причины

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 11:59
Правоохранитель в Одесской области переправлял мужчин в Молодово и сел в тюрьму - каким образом
Задержание фигуранта. Фото: Государственное бюро расследований

Сотрудник правоохранительных органов в Одесской области организовал канал нелегальной переправки мужчин в Молдову. Однако его задержали во время получения денег от клиента, а суд приговорил его к 4 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

Правоохранитель, хорошо зная пограничную местность и расположение блокпостов, решил организовать канал нелегальной переправки лиц через границу. К схеме он привлек знакомого военного, который подыскивал желающих попасть в Молдову.

Организатор должен был давать советы, где и когда можно "незаметно" обойти блокпосты и пограничные наряды. За такие консультации он планировал брать с одного человека 1 тыс. долларов США. Однако правоохранителя задержали во время получения 2 тыс. долл. за переправку двух мужчин.

None - фото 1
Изъятые деньги. Фото: Государственное бюро расследований

Что решил суд

Суд признал фигуранта виновным по ч. 3 ст. 322, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу и злоупотребление влиянием). Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о дельцах, которые переправляли мужчин в Польшу. А также о доставке в Молдову за 2,1 тысячу долларов.

Одесса Молдова Одесская область Новости Одессы мобилизация
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации