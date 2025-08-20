Дроновая атака в Одесской области 20 августа - последствия обстрела (фото)

Ночная атака на Одесчину — известно об одном пострадавшем
Военные РФ этой ночью совершили дроновую атаку по Одесской области. В результате обстрела были повреждены объекты гражданской и критической инфраструктуры. Один человек получил ранения.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер и ГСЧС Одесской области.
Последствия атаки
В результате атаки в городе Измаил были повреждены объекты топливно-энергетической и припортовой инфраструктуры. Пострадали и производственные помещения. На местах возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.
"54 спасателя и 16 единиц участвовали в ликвидации последствий вражеской атаки. Также привлекался пожарный поезд Укрзализныци и местная пожарная команда",— говорится в сообщении спасателей.
Есть раненый
На данный момент известно об одном раненом мужчине, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Правоохранители фиксируют все последствия атаки на гражданскую инфраструктуру региона.
