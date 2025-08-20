Дроновая атака в Одесской области 20 августа - последствия обстрела (фото)

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

Военные РФ этой ночью совершили дроновую атаку по Одесской области. В результате обстрела были повреждены объекты гражданской и критической инфраструктуры. Один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер и ГСЧС Одесской области.

Последствия атаки

В результате атаки в городе Измаил были повреждены объекты топливно-энергетической и припортовой инфраструктуры. Пострадали и производственные помещения. На местах возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.

"54 спасателя и 16 единиц участвовали в ликвидации последствий вражеской атаки. Также привлекался пожарный поезд Укрзализныци и местная пожарная команда",— говорится в сообщении спасателей.

Работники ГСЧС. Фото: ГСЧС Одесской области

Ликвидация огня. Фото: ГСЧС Одесской области

Пожар после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Есть раненый

На данный момент известно об одном раненом мужчине, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Правоохранители фиксируют все последствия атаки на гражданскую инфраструктуру региона.

ГСЧС за работой. Фото: ГСЧС Одесской области

Спасатели после тушения. Фото: ГСЧС Одесской области

