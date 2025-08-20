Видео
Главная Одесса Ночная атака на Одесчину — известно об одном пострадавшем

Ночная атака на Одесчину — известно об одном пострадавшем

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 09:28
Дроновая атака в Одесской области 20 августа - последствия обстрела (фото)
Тушение пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

Военные РФ этой ночью совершили дроновую атаку по Одесской области. В результате обстрела были повреждены объекты гражданской и критической инфраструктуры. Один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер и ГСЧС Одесской области.

Последствия атаки

В результате атаки в городе Измаил были повреждены объекты топливно-энергетической и припортовой инфраструктуры. Пострадали и производственные помещения. На местах возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.

"54 спасателя и 16 единиц участвовали в ликвидации последствий вражеской атаки. Также привлекался пожарный поезд Укрзализныци и местная пожарная команда",— говорится в сообщении спасателей.

Возможно, это изображение 2 человека и текст
Работники ГСЧС. Фото: ГСЧС Одесской области
Возможно, это изображение огонь, литейный завод и текст
Ликвидация огня. Фото: ГСЧС Одесской области
Возможно, это изображение огонь и текст
Пожар после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Есть раненый

На данный момент известно об одном раненом мужчине, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Правоохранители фиксируют все последствия атаки на гражданскую инфраструктуру региона.

Возможно, это изображение 1 человек, огонь и текст
ГСЧС за работой. Фото: ГСЧС Одесской области
Возможно, это изображение 2 человека, огонь и текст
Спасатели после тушения. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одесской области вечером раздавались взрывы. А также о беспилотной атаке на регион 18 августа.

Одесса Одесская область обстрелы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
