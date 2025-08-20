Дронова атака на Одещину 20 серпня - наслідки обстрілу (фото)

Нічна атака на Одещину — відомо про одного постраждалого
Військові РФ цієї ночі здійснили дронову атаку на Одещину. Внаслідок обстрілу були пошкоджені об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. Одна людина отримала поранення.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та ДСНС Одещини.
Наслідки атаки
Внаслідок атаки в місті Ізмаїл було пошкоджено об’єкти паливно-енергетичної та припортової інфраструктури. Постраждали і виробничі приміщення. На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.
"54 рятувальники та 16 одиниць брали участь у ліквідації наслідків ворожої атаки. Також залучався пожежний потяг Укрзалізниці та місцева пожежна команда",— йдетсья у повідомленні рятувальників.
Є поранений
Наразі відомо про одного пораненого чоловіка, йому надається вся необхідна медична допомога. Правоохоронці фіксують усі наслідки атаки на цивільну інфраструктуру регіону.
