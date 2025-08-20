Дронова атака на Одещину 20 серпня - наслідки обстрілу (фото)

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Одещини

Військові РФ цієї ночі здійснили дронову атаку на Одещину. Внаслідок обстрілу були пошкоджені об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. Одна людина отримала поранення.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та ДСНС Одещини.

Наслідки атаки

Внаслідок атаки в місті Ізмаїл було пошкоджено об’єкти паливно-енергетичної та припортової інфраструктури. Постраждали і виробничі приміщення. На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

"54 рятувальники та 16 одиниць брали участь у ліквідації наслідків ворожої атаки. Також залучався пожежний потяг Укрзалізниці та місцева пожежна команда",— йдетсья у повідомленні рятувальників.

Працівники ДСНС. Фото: ДСНС Одещини

Ліквідація вогню. Фото: ДСНС Одещини

Пожежа після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Є поранений

Наразі відомо про одного пораненого чоловіка, йому надається вся необхідна медична допомога. Правоохоронці фіксують усі наслідки атаки на цивільну інфраструктуру регіону.

ДСНС за роботою. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальники після гасіння. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на Одещині ввечері лунали вибухи. А також про дронову атаку на регіон 18 серпня.