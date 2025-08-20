Відео
Головна Одеса Нічна атака на Одещину — відомо про одного постраждалого

Нічна атака на Одещину — відомо про одного постраждалого

Дата публікації: 20 серпня 2025 09:28
Дронова атака на Одещину 20 серпня - наслідки обстрілу (фото)
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Одещини

Військові РФ цієї ночі здійснили дронову атаку на Одещину. Внаслідок обстрілу були пошкоджені об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. Одна людина отримала поранення.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та ДСНС Одещини.

Читайте також:

Наслідки атаки

Внаслідок атаки в місті Ізмаїл було пошкоджено об’єкти паливно-енергетичної та припортової інфраструктури. Постраждали і виробничі приміщення. На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

"54 рятувальники та 16 одиниць брали участь у ліквідації наслідків ворожої атаки. Також залучався пожежний потяг Укрзалізниці та місцева пожежна команда",— йдетсья у повідомленні рятувальників.

Возможно, это изображение 2 человека и текст
Працівники ДСНС. Фото: ДСНС Одещини
Возможно, это изображение огонь, литейный завод и текст
Ліквідація вогню. Фото: ДСНС Одещини
Возможно, это изображение огонь и текст
Пожежа після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Є поранений

Наразі відомо про одного пораненого чоловіка, йому надається вся необхідна медична допомога. Правоохоронці фіксують усі наслідки атаки на цивільну інфраструктуру регіону.

Возможно, это изображение 1 человек, огонь и текст
ДСНС за роботою. Фото: ДСНС Одещини
Возможно, это изображение 2 человека, огонь и текст
Рятувальники після гасіння. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на Одещині ввечері лунали вибухи. А також про дронову атаку на регіон 18 серпня.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
