В Одесі пролунав потужний вибух — що відомо
У вівторок ввечері, 19 серпня, близько 22:00 в Одесі пролунав потужний вибух. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ракети у напрямку Одещини.
Про це йдеться у повідомленні ПС ЗСУ в Telegram.
Вибухи в Одесі 19 серпня — що відомо
Сьогодні близько 22:00 в Одесі пролунав потужний вибух. Це сталося під час повітряної тривоги, яку було оголошено через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Крім того, про загрозу ракетного удару для Одеси написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Одеса та район, будьте в укриттях! Загроза ракетного удару!", — написав Кіпер.
У Повітряних силах написали про ракету на Одещину та закликали жителів Одеси пройти в укриття. Згодом у ПС повідомили про ще одну ціль на Одесу.
Карта повітряних тривог на момент вибухів в Одесі
Нагадаємо, що вночі, 19 серпня, російські окупанти завдали масованого удару по Полтавській області.
Водночас у вівторок, 19 серпня, у Харкові завершили аварійно-пошукові роботи на місці атаки РФ 18 серпня.
