Во вторник вечером, 19 августа, около 22:00 в Одессе прогремел мощный взрыв. В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении ракеты в направлении Одесской области.

Об этом говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram.

Взрывы в Одессе 19 августа — что известно

Сегодня около 22:00 в Одессе прогремел мощный взрыв. Это произошло во время воздушной тревоги, которая была объявлена из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Кроме того, об угрозе ракетного удара для Одессы написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Одесса и район, будьте в укрытиях! Угроза ракетного удара!", — написал Кипер.

В Воздушных силах написали о ракете в направлении Одесской области и призвали жителей Одессы пройти в укрытие. Позже в ВС сообщили о еще одной цели на Одессу.

Карта воздушных тревог на момент взрывов в Одессе

Напомним, что ночью, 19 августа, российские оккупанты нанесли массированный удар по Полтавской области.

В то же время во вторник, 19 августа, в Харькове завершили аварийно-поисковые работы на месте атаки РФ 18 августа.