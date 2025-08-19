В Одессе прогремел мощный взрыв — что известно
Во вторник вечером, 19 августа, около 22:00 в Одессе прогремел мощный взрыв. В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении ракеты в направлении Одесской области.
Об этом говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram.
Взрывы в Одессе 19 августа — что известно
Сегодня около 22:00 в Одессе прогремел мощный взрыв. Это произошло во время воздушной тревоги, которая была объявлена из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.
Кроме того, об угрозе ракетного удара для Одессы написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Одесса и район, будьте в укрытиях! Угроза ракетного удара!", — написал Кипер.
В Воздушных силах написали о ракете в направлении Одесской области и призвали жителей Одессы пройти в укрытие. Позже в ВС сообщили о еще одной цели на Одессу.
Карта воздушных тревог на момент взрывов в Одессе
Напомним, что ночью, 19 августа, российские оккупанты нанесли массированный удар по Полтавской области.
В то же время во вторник, 19 августа, в Харькове завершили аварийно-поисковые работы на месте атаки РФ 18 августа.
