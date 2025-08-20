Видео
Главная Одесса Сбитие дронов над Одесчиной — военные показали видео

Сбитие дронов над Одесчиной — военные показали видео

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 10:34
Сбитие дронов РФ над Одесской областью - видео
Работа МВГ. Фото иллюстративное: Стас Козлюк / Новинарня

Во время ночной атаки на Одесскую область по вражеским воздушным целям активно работали Силы обороны. Только пограничники сбили 7 российских шахедов в небе над регионом.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Читайте также:

Подробности воздушного боя

Во время ночной воздушной атаки в Одесскую область мобильные огневые группы Измаильского пограничного отряда обнаружили приближение воздушных целей врага. Служащие открыли огонь, в результате которого было уничтожено шесть ударных беспилотников типа "Shahed-136/131".

А бойцы Одесского пограничного отряда ликвидировали еще один дрон РФ.

"Вражеские аппараты пытались атаковать гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. Благодаря оперативным и слаженным действиям пограничников вражеские беспилотники были обезврежены в воздухе, не достигнув своих целей",— говорится в сообщении пограничников.

Напомним, недавно мы писали о последствиях ночной атаки в Одесской области. А также об ударах баллистическими ракетами по Запорожью.

Одесса пограничники Одесская область Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
