Сбитие дронов РФ над Одесской областью - видео

Во время ночной атаки на Одесскую область по вражеским воздушным целям активно работали Силы обороны. Только пограничники сбили 7 российских шахедов в небе над регионом.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Подробности воздушного боя

Во время ночной воздушной атаки в Одесскую область мобильные огневые группы Измаильского пограничного отряда обнаружили приближение воздушных целей врага. Служащие открыли огонь, в результате которого было уничтожено шесть ударных беспилотников типа "Shahed-136/131".

А бойцы Одесского пограничного отряда ликвидировали еще один дрон РФ.

"Вражеские аппараты пытались атаковать гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. Благодаря оперативным и слаженным действиям пограничников вражеские беспилотники были обезврежены в воздухе, не достигнув своих целей",— говорится в сообщении пограничников.

