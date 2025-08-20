Сбитие дронов РФ над Одесской областью - видео

Сбитие дронов над Одесчиной — военные показали видео
Во время ночной атаки на Одесскую область по вражеским воздушным целям активно работали Силы обороны. Только пограничники сбили 7 российских шахедов в небе над регионом.
Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Подробности воздушного боя
Во время ночной воздушной атаки в Одесскую область мобильные огневые группы Измаильского пограничного отряда обнаружили приближение воздушных целей врага. Служащие открыли огонь, в результате которого было уничтожено шесть ударных беспилотников типа "Shahed-136/131".
А бойцы Одесского пограничного отряда ликвидировали еще один дрон РФ.
"Вражеские аппараты пытались атаковать гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. Благодаря оперативным и слаженным действиям пограничников вражеские беспилотники были обезврежены в воздухе, не достигнув своих целей",— говорится в сообщении пограничников.
