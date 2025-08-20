Відео
Головна Одеса Збиття дронів над Одещиною — військові показали відео

Збиття дронів над Одещиною — військові показали відео

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 10:34
Збиття дронів РФ над Одещиною - відео
Робота МВГ. Фото ілюстративне: Стас Козлюк / Новинарня

Під час нічної атаки на Одещину по ворожим повітряним цілям активно працювали Сили оборони. Лише прикордонники збили 7 російських шахедів в небі над регіоном.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Подробиці повітряного бою

Під час нічної повітряної атаки на Одещину мобільні вогневі групи Ізмаїльського прикордонного загону виявили наближення повітряних цілей ворога. Службовці відкрили вогонь, в результаті якого було знищено шість ударних безпілотників типу "Shahed-136/131".

А бійці Одеського прикордонного загону ліквідували ще один дрон РФ.

"Ворожі апарати намагалися атакувати цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури. Завдяки оперативним та злагодженим діям прикордонників ворожі безпілотники були знешкоджені в повітрі, не досягнувши своїх цілей",— йдеться у повідомленні прикордонників.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки нічної атаки на Одещину. А також про удари балістичними ракетами по Запоріжжю.

Одеса прикордонники Одеська область Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
