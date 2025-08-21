Відео
Головна Одеса Виїзд до Молдови за 7.5 тис. дол. — на Одещині розкрили схему

Виїзд до Молдови за 7.5 тис. дол. — на Одещині розкрили схему

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 11:49
Переправити родича за кордон з Одещини за хабар прикордоннику - який тариф
Затримані на кордоні. Фото: Національна поліція України

Жителі Одещини запропонували хабар прикордоннику, аби він допоміг переправити за кордон їхнього родича. Однак той повідомив про це керівництву, в результаті було відкрито кримінальну справу.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Читайте також:

Подробиці справи

Двоє знайомих 65-ти та 25-ти років з Одеського району хотіли переправити до сусідньої країни 46-річного родича. Згідно із планом спільників, молодик підшукав прикордонника, до якого звернувся з пропозицією за 7500 доларів перевести клієнта через пункт пропуску до Молдови.

Старший чоловік зі свого боку мав заплатити військовослужбовцю гроші перед тим, як зять безперешкодно перетнув би кордон. Однак про наміри ділків прикордонник повідомив до правоохоронних органів.

Правопорушники були затримані під час реалізації оборудки: молодший — за місцем мешкання, а старший — щойно він передав прикордоннику обіцяну неправомірну вигоду. Слідчі вилучили вказані гроші, мобільні телефони, а також транспортні засоби. На речові докази буде накладений арешт у судовому порядку.

None - фото 1
Правоохоронці на місці події. Фото: Національна поліція України

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб) та за ч. 3 ст. 369 ККУ (надання неправомірної вигоди службовій особі). Їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 121 тис. 120 грн та 151 тис. 400 грн, яким вони скористались.

На родича фігурантів склали протокол за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (спроба незаконного перетину кордону). Йому загрожує до 8500 гривень штрафу або адміністративний арешт.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про спробу переправити за кордон 7 чоловіків. А також про те, яким чином прикордонники збивають дрони.

Одеса кордон хабар Одеська область Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
