На Одесчине раздаются взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 18:14
В Одесской области прогремели взрывы - что известно
Взрыв в небе. Фото: Фокус

Только что в Одесской области прогремели мощные взрывы. Сообщают о применении баллистического вооружения, однако официальных подтверждений пока не было.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Взрыв в Одесской области: что известно

В 18:06 в Одесской области объявили воздушную тревогу. А меньше чем через 10 минут жители региона услышали взрывы. Мониторинговые каналы сообщают о применении баллистических ракет "Искандер-М", которые враг запустил из Крыма. Официальных подтверждений пока нет. Следует добавить, что незадолго до атаки в небе были замечены разведывательные дроны РФ.

В 18:23 в той же местности раздался еще один взрыв. Вероятно, враг ударил еще одной баллистической ракетой.

На Одещині лунають вибухи — що відомо - фото 1
Сообщение мониторинговых каналов. Фото: скриншот поста канала Skyguard Odessa

Угроза баллистического вооружения — что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета.

Крылатая ракета летит, как обычный самолет, баллистическая поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО чрезвычайно трудно бороться с такими целями.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону 15-35. Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, недавно мы писали о последствиях ночной атаки в Одесской области. А также о сбивании дронов над регионом.

Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
