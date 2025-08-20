Відео
На Одещині лунають вибухи — що відомо

На Одещині лунають вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 18:14
На Одещині пролунали вибухи - що відомо
Вибух у небі. Фото: Фокус

Щойно на Одещині пролунали потужні вибухи. Повідомляють про застосування балістичного озброєння, однак офіційних підтверджень поки не було.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Вибух на Одещині: що відомо

О 18:06 на Одещині оголосили повітряну тривогу. А менше, ніж за 10 хвилин жителі регіону почули вибухи. Моніторингові канали повідомляють про застосування балістичних ракет "Іскандер-М", які ворог запустив з Криму. Офіційних підтверджень поки немає. Слід додати, що незадовго до атаки у небі були помічені розвідувальні дрони РФ.

О 18:23 у тій же місцевості пролунав ще один вибух. Ймовірно, ворог вдарив ще однією балістичною ракетою.

На Одещині лунають вибухи — що відомо - фото 1
Повідомлення моніторингових каналів. Фото: скірншот посту каналу Skyguard Odessa

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту.

Крилата ракета летить, як звичайний літак, балістична підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. Її швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротися з такими цілями. 

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером 15-35. Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки нічної атаки на Одещину. А також про збиття дронів над регіоном.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
