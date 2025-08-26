Прикордонник на Одещині переправляв чоловіків за кордон - яким чином

Затримання фігуранта. Фото ілюстративне: Державне бюро розслідувань

Прикордонник на Одещині переправляв чоловіків за кордон, а свою діяльність маскував під продаж квитків на футбол. Однак ділка піймали на гарячому, йомуз агрожує до 9 років ув'язнення.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Подробиці справи

Начальник одного з відділень інспекторів прикордонної служби вирішив підробити на нелегальному переправленні ухилянтів через кордон поза КПП. Подільник підшукав охочих чоловіків, паролем для виїзду було повідомлення про доступність квитка для участі в "грі у футбол".

Вартість постуги становила 3 тис. доларів США. За цю суму клієнтів підвозили до кордону та надавали інструкції, як обійти пункти пропуску. Однак правоохоронці затримали ділків під час одержання обумовленої оплати.

Вилучені гроші. Фото ілюстративне: Державне бюро розслідувань

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України). Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення застави 605 тис грн. Підозрюваному загрожує до 9 років позбавлення волі.

