Прикордонник на Одещині переправляв чоловіків за кордон - яким чином

Футбольні тури за кордон — на Одещині затримали прикордонника
Прикордонник на Одещині переправляв чоловіків за кордон, а свою діяльність маскував під продаж квитків на футбол. Однак ділка піймали на гарячому, йомуз агрожує до 9 років ув'язнення.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Подробиці справи
Начальник одного з відділень інспекторів прикордонної служби вирішив підробити на нелегальному переправленні ухилянтів через кордон поза КПП. Подільник підшукав охочих чоловіків, паролем для виїзду було повідомлення про доступність квитка для участі в "грі у футбол".
Вартість постуги становила 3 тис. доларів США. За цю суму клієнтів підвозили до кордону та надавали інструкції, як обійти пункти пропуску. Однак правоохоронці затримали ділків під час одержання обумовленої оплати.
Яке покарання загрожує
Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України). Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення застави 605 тис грн. Підозрюваному загрожує до 9 років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про подорож у Молдову за 7,5 тисяч доларів. А також про спробу надати хабар прикордоннику.
Читайте Новини.LIVE!