Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Футбольні тури за кордон — на Одещині затримали прикордонника

Футбольні тури за кордон — на Одещині затримали прикордонника

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 15:17
Прикордонник на Одещині переправляв чоловіків за кордон - яким чином
Затримання фігуранта. Фото ілюстративне: Державне бюро розслідувань

Прикордонник на Одещині переправляв чоловіків за кордон, а свою діяльність маскував під продаж квитків на футбол. Однак ділка піймали на гарячому, йомуз агрожує до 9 років ув'язнення.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Реклама
Читайте також:

Подробиці справи

Начальник одного з відділень інспекторів прикордонної служби вирішив підробити на нелегальному переправленні ухилянтів через кордон поза КПП. Подільник підшукав охочих чоловіків, паролем для виїзду було повідомлення про доступність квитка для участі в "грі у футбол".

Вартість постуги становила 3 тис. доларів США. За цю суму клієнтів підвозили до кордону та надавали інструкції, як обійти пункти пропуску. Однак правоохоронці затримали ділків під час одержання обумовленої оплати.

None - фото 1
Вилучені гроші. Фото ілюстративне: Державне бюро розслідувань

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України). Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення застави 605 тис грн. Підозрюваному загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про подорож у Молдову за 7,5 тисяч доларів. А також про спробу надати хабар прикордоннику.

Одеса ДБР прикордонники Одеська область Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації