Пограничник в Одесской области переправлял мужчин за границу - каким образом

Футбольные туры за границу — на Одесчине задержали пограничника
Пограничник в Одесской области переправлял мужчин за границу, а свою деятельность маскировал под продажу билетов на футбол. Однако дельца поймали с поличным, ему грозит до 9 лет заключения.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Подробности дела
Начальник одного из отделений инспекторов пограничной службы решил подработать на нелегальной переправке уклонистов через границу вне КПП. Подельник подыскал желающих мужчин, паролем для выезда было сообщение о доступности билета для участия в "игре в футбол".
Стоимость постуги составляла 3 тыс. долларов США. За эту сумму клиентов подвозили к границе и предоставляли инструкции, как обойти пункты пропуска. Однако правоохранители задержали дельцов во время получения оговоренной оплаты.
Какое наказание грозит
Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины). Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога 605 тыс грн. Подозреваемому грозит до 9 лет лишения свободы.
Напомним, недавно мы писали о путешествии в Молдову за 7,5 тысяч долларов. А также о попытке дать взятку пограничнику.
