На Одещині військові заробляли на ухилянтах — схема

На Одещині військові заробляли на ухилянтах — схема

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 19:05
На Одещині накрили схему з переправлення чоловіків за кордон
Затримання фігуранта. Фото: Державне бюро розслідувань

На Одещині функціонувала схема з переправлення чоловіків за кордон, завдяки якій 36 осіб покинуло територію України. Серед затриманих є й офіцери ЗСУ, наразі їм загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Читайте також:

Подробиці справи

До складу угруповання входили військовослужбовці та цивільні посередники. Вони забезпечували виїзд чоловіків призовного віку за межі України в обхід офіційних пунктів пропуску. Слідство підтвердило факти переправлення щонайменше 36 осіб.

Одні учасники шукали "клієнтів" через спеціально створені канали у месенджерах, інші організовували транспортування до прикордонної смуги, забезпечували маршрути перетину та контакти з пособниками у невизнаній ПМР. Вартість "послуг" становила від 5 до 10 тис. доларів США з однієї особи. В цю суму входило перевезення до кордону, інструктаж, фактичний або онлайн супровід, доставка у сусідню країну з подальшим сприянням у легалізації.

None - фото 1
Вилучене посвідчення. Фото: Державне бюро розслідувань

Яке покарання загрожує

Наразі кільком військовослужбовцям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України (організація та закінчення замаху на незаконне переправлення осіб через державний кордон). Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді застави.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про футбольні тури до Молдови від прикордонника. А також про спробу надати хабар, аби виїхати з України.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
