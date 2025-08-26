На Одещині накрили схему з переправлення чоловіків за кордон

Затримання фігуранта. Фото: Державне бюро розслідувань

На Одещині функціонувала схема з переправлення чоловіків за кордон, завдяки якій 36 осіб покинуло територію України. Серед затриманих є й офіцери ЗСУ, наразі їм загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Подробиці справи

До складу угруповання входили військовослужбовці та цивільні посередники. Вони забезпечували виїзд чоловіків призовного віку за межі України в обхід офіційних пунктів пропуску. Слідство підтвердило факти переправлення щонайменше 36 осіб.

Одні учасники шукали "клієнтів" через спеціально створені канали у месенджерах, інші організовували транспортування до прикордонної смуги, забезпечували маршрути перетину та контакти з пособниками у невизнаній ПМР. Вартість "послуг" становила від 5 до 10 тис. доларів США з однієї особи. В цю суму входило перевезення до кордону, інструктаж, фактичний або онлайн супровід, доставка у сусідню країну з подальшим сприянням у легалізації.

Вилучене посвідчення. Фото: Державне бюро розслідувань

Яке покарання загрожує

Наразі кільком військовослужбовцям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України (організація та закінчення замаху на незаконне переправлення осіб через державний кордон). Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді застави.

