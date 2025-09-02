Видео
Главная Одесса Солдат з Одещини двічі попався на психотропах — як покарали

Солдат з Одещини двічі попався на психотропах — як покарали

Ua
Дата публикации 2 сентября 2025 01:36
Суд на Одещині оштрафував солдата за зберігання PVP
Молоток судді. Фото ілюстративне: Freepik

Мобілізованого військового з Одещини двічі зловили з наркотиками на контрольному пункті ДПСУ. Роздільнянський районний суд визнав його винним. Воїна зобов'язали сплатити штраф та витрати за експертизи.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте также:

Деталі справи

Уродженця смт Лиманське звинуватили у незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні особливо небезпечної психотропної речовини PVP без мети збуту. Слідство встановило, що у травні та липні військовослужбовець двічі мав при собі пакети з білою кристалічною речовиною. В обох випадках його зупиняли на контрольному пункті "Кучурган", де прикордонники виявляли заборонений наркотик у його рюкзаку. Загалом у нього вилучили понад 1,9 грама PVP.

Під час досудового розслідування солдат визнав свою провину, висловив каяття та погодився на спрощений судовий розгляд. Суд врахував, що він раніше не мав проблем із законом, позитивно характеризується за місцем проживання і служби, але при цьому повторно вчинив правопорушення.

Як покарали

У результаті суд призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 17 тисяч гривень. Також з обвинуваченого стягнули понад 10,6 тисячі гривень за проведення експертиз. Вилучені наркотики та пакети після набуття вироком чинності знищать.

Нагадаємо, Приморський суд Одеси повернув у власність держави дві земельні ділянки в Криму. Також ми повідомляли, що військовий з Одещини пограбував жінку посеред вулиці.

Одесса Одесская область Криминал Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
