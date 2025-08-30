Відео
Україна
Одеський суд повернув землі у Криму, що належали росіянці

Одеський суд повернув землі у Криму, що належали росіянці

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 16:18
Конфіскація землі у громадянки РФ в Криму — вирок одеського суду
У власність держави повернуто 2 земельні ділянки в Криму. Фото ілюстративне: Прокуратура

Дві земельні ділянки у Криму повернули у власність держави. Їх конфіскували у громадянки РФ, яка не виконала вимогу українського законодавства. За рішенням Приморського суду Одеси землі тепер належать державі. 

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі

Суд повернув у власність держави землі в Криму

Йдеться про дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які перебували у власності громадянки РФ. Загальна площа цих ділянок становить понад 3,6 га, вони розташовані у Нижньогірському районі тимчасово окупованого Криму.

З’ясувалося, що власниця отримала землю у спадок. Однак за Земельним кодексом України іноземці та особи без громадянства зобов’язані протягом року відчужити сільськогосподарські ділянки, отримані у спадщину. Громадянка терористичної держави цього не зробила, тож прокуратура звернулася до суду.

Яке рішення суду

Суд задовольнив позов і ухвалив рішення конфіскувати землю на користь держави. На сьогодні ділянки вже внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

"Наразі забезпечено реальне виконання рішення суду та земельні ділянки конфісковано у державну власність. Відповідні відомості внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно", — йдеться у рішенні суду.

Нагадаємо, на Полтавщині суд виніс вирок місцевому мешканцю за незаконну порубку лісу. Також ми писали, що в Одеській області аграрій незаконно засіяв захисну смугу біля річки й отримав вирок суду.

Автор:
Лілія Швець
Автор:
Лілія Швець
