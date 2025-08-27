Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині аграрій засіяв прибережну смугу й отримав вирок суду

На Одещині аграрій засіяв прибережну смугу й отримав вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 03:32
Мешканець Одещини незаконно засіяв захисну смугу біля річки, за що отримав вирок суду
Та сама прибережна смуга, яку засіяв обвинувачений. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одеській області судили аграрія, який незаконно засіяв захисну смугу біля ріки. Він наніс державі значні фінансові збитки, за що отримав вирок.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Як йдеться у матеріалах справи, Любашівська окружна прокуратура викрила самовільне захоплення земельних ділянок прибережної захисної смуги. Слідство встановило, що місцевий мешканець без дозвільних на це документів незаконно зайняв і обробив 10 гектарів землі та засіяв її озимою пшеницею.

Встановлено, що земельна ділянка знаходиться у прибережній захисній смузі річки Південний Буг, а збитки, завдані самовільними діями підозрюваного, склали майже 350 тис. гривень.

Рішення суду

У ході слідства підозрюваний визнав свою вину і повністю відшкодував завдані збитки бюджету селищної ради. В результаті цього між прокурором Любашівської окружної прокуратури та підозрюваним була укладена угода про визнання винуватості.

Суд затвердив укладену угоду і призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік з іспитовим терміном того самого строку.

Також ми повідомляли, що на Хмельниччині суд визнав винним керівника фермерського господарства. Він нехтував обов'язком з оповіщення працівників щодо мобілізації. 

Також ми розповідали про те, що у Вінниці військовозобов'язаний проігнорував повістку. Суд виніс йому вирок.

   

Одеса суд аграрії пшениця судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації