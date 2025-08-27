Мешканець Одещини незаконно засіяв захисну смугу біля річки, за що отримав вирок суду

На Одещині аграрій засіяв прибережну смугу й отримав вирок суду
В Одеській області судили аграрія, який незаконно засіяв захисну смугу біля ріки. Він наніс державі значні фінансові збитки, за що отримав вирок.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
Деталі справи
Як йдеться у матеріалах справи, Любашівська окружна прокуратура викрила самовільне захоплення земельних ділянок прибережної захисної смуги. Слідство встановило, що місцевий мешканець без дозвільних на це документів незаконно зайняв і обробив 10 гектарів землі та засіяв її озимою пшеницею.
Встановлено, що земельна ділянка знаходиться у прибережній захисній смузі річки Південний Буг, а збитки, завдані самовільними діями підозрюваного, склали майже 350 тис. гривень.
Рішення суду
У ході слідства підозрюваний визнав свою вину і повністю відшкодував завдані збитки бюджету селищної ради. В результаті цього між прокурором Любашівської окружної прокуратури та підозрюваним була укладена угода про визнання винуватості.
Суд затвердив укладену угоду і призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік з іспитовим терміном того самого строку.
Також ми повідомляли, що на Хмельниччині суд визнав винним керівника фермерського господарства. Він нехтував обов'язком з оповіщення працівників щодо мобілізації.
Також ми розповідали про те, що у Вінниці військовозобов'язаний проігнорував повістку. Суд виніс йому вирок.
Читайте Новини.LIVE!