Житель Одесской области незаконно засеял защитную полосу возле реки, за что получил приговор суда

В Одесской области судили агрария, который незаконно засеял защитную полосу возле реки. Он нанес государству значительные финансовые убытки, за что получил приговор.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Детали дела

Как говорится в материалах дела, Любашевская окружная прокуратура разоблачила самовольный захват земельных участков прибрежной защитной полосы. Следствие установило, что местный житель без разрешительных на это документов незаконно занял и обработал 10 гектаров земли и засеял ее озимой пшеницей.

Установлено, что земельный участок находится в прибрежной защитной полосе реки Южный Буг, а убытки, причиненные самовольными действиями подозреваемого, составили почти 350 тыс. гривен.

Решение суда

В ходе следствия подозреваемый признал свою вину и полностью возместил нанесенный ущерб бюджету поселкового совета. В результате этого между прокурором Любашевской окружной прокуратуры и подозреваемым было заключено соглашение о признании виновности.

Суд утвердил заключенное соглашение и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год с испытательным сроком того же срока.

