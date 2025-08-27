Видео
На Одесщине аграрий засеял прибрежную полосу и получил приговор

На Одесщине аграрий засеял прибрежную полосу и получил приговор

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 03:32
Житель Одесской области незаконно засеял защитную полосу возле реки, за что получил приговор суда
Та самая прибрежная полоса, которую засеял обвиняемый. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области судили агрария, который незаконно засеял защитную полосу возле реки. Он нанес государству значительные финансовые убытки, за что получил приговор.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Читайте также:

Детали дела

Как говорится в материалах дела, Любашевская окружная прокуратура разоблачила самовольный захват земельных участков прибрежной защитной полосы. Следствие установило, что местный житель без разрешительных на это документов незаконно занял и обработал 10 гектаров земли и засеял ее озимой пшеницей.

Установлено, что земельный участок находится в прибрежной защитной полосе реки Южный Буг, а убытки, причиненные самовольными действиями подозреваемого, составили почти 350 тыс. гривен.

Решение суда

В ходе следствия подозреваемый признал свою вину и полностью возместил нанесенный ущерб бюджету поселкового совета. В результате этого между прокурором Любашевской окружной прокуратуры и подозреваемым было заключено соглашение о признании виновности.

Суд утвердил заключенное соглашение и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год с испытательным сроком того же срока.

Также мы сообщали, что в Хмельницкой области суд признал виновным руководителя фермерского хозяйства. Он пренебрегал обяза нностью по оповещению работников по мобилизации.

Также мы рассказывали о том, что в Виннице военнообязанный проигнорировал повестку. Суд вынес ему приговор.

